Одно из самых значительных солнечных событий последнего десятилетия произошло на Солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Богачева, руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

С мая 2014 года зарегистрированы лишь четыре события большей масштабности. Также последние отчёты указывают на значительное увеличение уровня рентгеновского излучения в околоземной орбите.

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