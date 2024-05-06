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На Солнце зафиксирована одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:57

На Солнце зафиксирована одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет

Одно из самых значительных солнечных событий последнего десятилетия произошло на Солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Богачева, руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

С мая 2014 года зарегистрированы лишь четыре события большей масштабности. Также последние отчёты указывают на значительное увеличение уровня рентгеновского излучения в околоземной орбите.

Фото: flickr.com/NASA Goddard Space Flight Center (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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