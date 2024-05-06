Одно из самых значительных солнечных событий последнего десятилетия произошло на Солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Богачева, руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
С мая 2014 года зарегистрированы лишь четыре события большей масштабности. Также последние отчёты указывают на значительное увеличение уровня рентгеновского излучения в околоземной орбите.
Фото: flickr.com/NASA Goddard Space Flight Center (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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