Сотни российских туристов столкнулись с задержками рейсов авиакомпании AlMasria из Хургады в Шереметьево. Около 600 пассажиров, включая семьи с детьми, были вынуждены ждать в тяжелых условиях, без еды и воды, в грязных туалетах.

Рейс UJ 603 задержался на 22 часа, а UJ 601 — на 6 часов. Пассажиры могли купить воду и закуски только за доллары.

После многочасового ожидания туристам все же предоставили еду. В Москве также наблюдались задержки: пассажиры, ожидавшие вылета в Хургаду, были временно размещены в отеле без предоставления еды и информации о рейсе. Причины задержек пока остаются неясными, в авиакомпанию направлен запрос на комментарий, сообщает Tourdom.Ru.

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