Максима Марченко, Сергея Гамалия и Сергея Гайдая можно официально назвать бывшими главами Одесской, Хмельницкой областей и Луганской областной государственной администрации соответственно. Всему причина - подписанный указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении чиновников, который опубликован на официальном сайте правительства.

Напомним, ранее, 6 марта, Владимир Зеленский подписал несколько указов об отставках и назначениях в Службе безопасности Украины.