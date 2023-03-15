Максима Марченко, Сергея Гамалия и Сергея Гайдая можно официально назвать бывшими главами Одесской, Хмельницкой областей и Луганской областной государственной администрации соответственно. Всему причина - подписанный указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении чиновников, который опубликован на официальном сайте правительства.
Напомним, ранее, 6 марта, Владимир Зеленский подписал несколько указов об отставках и назначениях в Службе безопасности Украины.
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