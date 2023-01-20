Простым англичанам не понравились слова украинского лидера о разбившемся вертолете, который по-Зеленскому рухнул на детский сад не в результате несчастного случая, а из-за спецоперации России.
"Несчастным случаем" оказался идиот Зеленский. Этот отвратительный человек должен уйти", — заявила maria4545.
"Прекратите плясать под дудку Зеленского. Он наглый мошенник. Британия должна прекратить оказывать помощь Украине", — написал Russ A Bott.
Известно, что украинский вертолет, на борту которого находился министр МВД Украины и еще более десяти человек разбился в среду утром в Киевской области неподалеку от детского сада.
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