Зеленский является пятой колонной не только для Украины, но и для всей Европы — такое мнение изложил председатель политсовета запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук в статье для РИА Новости.
Как говорит политик, действующего президента Украины "подтолкнули" на этот пост как парня из народа, и он "вместо приговора своему воинственному предшественнику, становится приговором своей стране".
"Почему никто не замечает этой игры? Потому что это не положено. Сегодня украинцам критиковать Зеленского строго-настрого запрещено, они попадут под пресс репрессий и беззакония. А европейцам его критиковать неприлично, НАТО не разрешает" — пишет председатель партии.
Напомним, что Виктор Медведчук был передан России 22 сентября 2022 года в обмен на 160 военнослужащих батальона "Азов" (организация запрещена в России).
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