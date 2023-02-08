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  • Опубликована сегодня в 10:28

Медведчук: Зеленский является пятой колонной не только для Украины, но и для Европы

Зеленский является пятой колонной не только для Украины, но и для всей Европы — такое мнение изложил председатель политсовета запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук в статье для РИА Новости.

Как говорит политик, действующего президента Украины "подтолкнули" на этот пост как парня из народа, и он "вместо приговора своему воинственному предшественнику, становится приговором своей стране".

"Почему никто не замечает этой игры? Потому что это не положено. Сегодня украинцам критиковать Зеленского строго-настрого запрещено, они попадут под пресс репрессий и беззакония. А европейцам его критиковать неприлично, НАТО не разрешает" — пишет председатель партии.

Напомним, что Виктор Медведчук был передан России 22 сентября 2022 года в обмен на 160 военнослужащих батальона "Азов" (организация запрещена в России).

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