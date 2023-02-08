Украинский президент Владимир Зеленский вечер 8 февраля посвятит встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном. Источником информации стал телеканал BFM TV.
Отмечается, что Зеленский прибудет во французскую столицу после своей встречи с королём Великобритании Карлом III.
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