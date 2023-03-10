Владимиру Зеленскому надо сдаться на милость России, чтобы сохранить собственную жизнь, так как для западных стран он давно уже отработанный материал. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Зеленскому можно дать один бесплатный совет: сойти с кривой дорожки выбранного им террора, так как она очень коротка и носит печальный конец. Поэтому очень ему рекомендую сдаться российским властям и ответить по всей строгости закона за все свои преступления ", — отметил Шеремет, передает РИА "Новости".

По его словам, Зеленскому стоит обратить внимание на добрые советы, потому что таких преференций и шанса его западные спонсоры точно не дадут.