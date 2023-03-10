Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.03.2023 : 75,9028
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.03.2023 : 80,1372
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:25

В Госдуме посоветовали Зеленскому сдаться России и тем самым сохранить свою жизнь

Владимиру Зеленскому надо сдаться на милость России, чтобы сохранить собственную жизнь, так как для западных стран он давно уже отработанный материал. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Зеленскому можно дать один бесплатный совет: сойти с кривой дорожки выбранного им террора, так как она очень коротка и носит печальный конец. Поэтому очень ему рекомендую сдаться российским властям и ответить по всей строгости закона за все свои преступления ", — отметил Шеремет, передает РИА "Новости".

По его словам, Зеленскому стоит обратить внимание на добрые советы, потому что таких преференций и шанса его западные спонсоры точно не дадут.

Мир

Папа Римский может отречься от престола

Причина - "усталость, которая не позволяет видеть вещи ясно"

Читать полностью

Уровень годовой инфляции в ФРГ составил 8,7%

Причина такого "результата" - повышение цен на продукты питания

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости