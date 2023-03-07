После взятия Артемовска российские войска продолжат свое наступление и на другие города Донецкой области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В понедельник министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск, где уже несколько месяцев идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. Позднее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске, передает РИА "Новости".
"Мы понимаем, что после Артемовска российские войска могут развить свое наступление и пойти дальше. Для них откроется дорога в другие города на Донецком направлении", — сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.
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