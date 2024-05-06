Известная телеведущая Виктория Боня рассказала у себя в социальных сетях, что покидает Россию.
В публикации она заявила, что "у нее шикарная новость". Боня уточнила, что шенгенскую визу она ждала семь месяцев. 44-летняя телеведущая сообщила, что возвращается к себе домой в Монако.
Напомним, что совсем недавно, в апреле этого года, Виктория привезла свою дочь Анджелину в Россию. Тогда Боня и рассказала подписчикам, что пока у нее нет возможности вернуться в Монако.
Фото: Инстаграм* Виктории Бони
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