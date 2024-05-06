Известная телеведущая Виктория Боня рассказала у себя в социальных сетях, что покидает Россию.

В публикации она заявила, что "у нее шикарная новость". Боня уточнила, что шенгенскую визу она ждала семь месяцев. 44-летняя телеведущая сообщила, что возвращается к себе домой в Монако.

Напомним, что совсем недавно, в апреле этого года, Виктория привезла свою дочь Анджелину в Россию. Тогда Боня и рассказала подписчикам, что пока у нее нет возможности вернуться в Монако.

Фото: Инстаграм* Виктории Бони

* — Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram. Читайте больше на https://www.pravda.ru/