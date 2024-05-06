Провал встречи по Украине в Швейцарии может стоить всего режиму Владимира Зеленского, оценил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его мнению, этот финальный шанс для Зеленского, Андеря Ермака и их команды на встрече в Швейцарии может закончиться катастрофой и повлечь за собой крах политической системы, которую они представляют.



Он также отметил, что угрозой для власти киевского режима может стать истечение срока полномочий Зеленского 20 мая, после чего он потеряет легитимность как президент. Швейцария планирует провести мирную конференцию по урегулированию ситуации в Украине 15-16 июня неподалеку от города Люцерн. Россия не будет участвовать в этом мероприятии.



Владимир Хохлов, пресс-секретарь посольства России в Швейцарии, сообщил РИА Новости, что Берн не разослал Москве официального приглашения на саммит. По его словам, Москва в любом случае откажется от участия. Дипломат подчеркнул, что предлагаемая организаторами идея проведения мирной конференции не соответствует интересам Кремля, поскольку предполагает продолжение давления на Россию с использованием "невыполнимой формулы мира".



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проведение переговорного процесса по Украине без участия России лишено смысла, и следует разбираться, что имеется в виду под "формулой мира" на саммите в Швейцарии.

Фото: www.flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Public Domain Mark)