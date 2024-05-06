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Британский специалист Спектор сообщил, что кофе без кофеина содержит много клетчатки
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:45

Британский специалист Спектор сообщил, что кофе без кофеина содержит много клетчатки

Согласно заявлению британского специалиста по эпидемиологии и здоровому питанию Тима Спектора, кофе без кофеина является богатым источником клетчатки, что играет важную роль для пищеварения и общего самочувствия.

Декаф или кофе без кофеина — это напиток, из которого кофеин удален с помощью специальной обработки, включающей использование горячей воды, замачивание и фильтрацию зерен.

Тим Спектор подчеркивает, что декаф не только мягко стимулирует нервную систему без риска бессонницы или нарушений сердечной деятельности, но и способствует улучшению работы пищеварительной системы. Это связано с увеличением содержания клетчатки в кофе в результате его обработки.

Клетчатка — это растительный компонент, который не переваривается пищеварительными ферментами человека, однако он перерабатывается микрофлорой кишечника, способствуя очищению организма и предотвращению запоров. К тому же употребление клетчатки снижает риск развития ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Спектора, в каждой чашке декафа содержится 1,5 грамма клетчатки, что сравнимо с количеством, содержащимся в стакане апельсинового сока. В то же время Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует суточное потребление клетчатки на уровне 30 граммов, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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