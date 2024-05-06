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Сикорский назвал польского судью Шмидта предателем за то, что тот попросил политического убежища у Белоруссии
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:40

Сикорский назвал польского судью Шмидта предателем за то, что тот попросил политического убежища у Белоруссии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал польского судью Томаша Шмидта за то, что тот попросил политического убежища в Белорусии. Сикорский назвал Шмидта предателем.

Ранее на пресс-конференции, проходящей в Минске, Томаш Шмидт попросил у белорусских властей политического убежища, а также лично попросил белорусского лидера Александра Лукашенко обеспечить ему защиту. Шмидт заявил, что не может вернуться на родину по причине угрозы собственной безопасности.

Подобные действия и вызвали возмущение у польской власти.

Фото: Sikorski_konferencja/Mateusz Włodarczyk (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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