Сикорский назвал польского судью Шмидта предателем за то, что тот попросил политического убежища у Белоруссии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал польского судью Томаша Шмидта за то, что тот попросил политического убежища в Белорусии. Сикорский назвал Шмидта предателем.
Ранее на пресс-конференции, проходящей в Минске, Томаш Шмидт попросил у белорусских властей политического убежища, а также лично попросил белорусского лидера Александра Лукашенко обеспечить ему защиту. Шмидт заявил, что не может вернуться на родину по причине угрозы собственной безопасности.
Подобные действия и вызвали возмущение у польской власти.
Фото: Sikorski_konferencja/Mateusz Włodarczyk (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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