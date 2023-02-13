Читатели The Daily Mail отреагировали на статью о жестком российском послании Европе
Свое мнение они выразили в комментариях к статье о том, что российские войска нанесли сокрушительные удары по энергетическим объектам Украины и таким образом дали Европе прямой сигнал в контексте разговор о поставках истребителей Киеву.
"Больше никаких поставок оружия. Закончить войну", — призвал Deltaforce2014.
"Истребителей на Украине не будет. Зеленский и его команда должны это понимать. Либо стол переговоров, либо капитуляция", — отметил Mpenda Haki.
"Просто сдайте Зеленского, поражение неизбежно", — резюмировал Prosperity4L.
Раньше простые жители Британии примерно в таком же ключе отреагировали на поставки танков киевскому режиму.
Британия строит законодательную основу для изъятия российских активов
Депутаты парламента и премьер-министр это подтверждают.
Newsweek: Зеленский впадает в отчаянии
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