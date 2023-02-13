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  • Опубликована сегодня в 6:20

Newsweek: Зеленский впадает в отчаянии

Поездка президент Украины Владимира Зеленского в страны Евросоюза продемонстрировала его отчаяние. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

Как известно, на прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.

В частности, во время выступления в британском парламенте он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем вылетел в Париж, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. В конце турне Зеленский прилетел в Брюссель на саммит ЕС. Там он рассыпался в благодарностях лидерам блока за помощь Украине и вновь попросил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.

Такими действиями, пишет обозреватель Newsweek, Зеленский показал страх официального Киева перед грядущим поражением Украины в противостоянии с Москвой.

"Зеленский впадает в отчаяние", — подытожил Newsweek.

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