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Польский генерал Скшипчак заявил, что Зеленскому нужно уйти в отставку
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  • Опубликована сегодня в 18:30

Польский генерал Скшипчак заявил, что Зеленскому нужно уйти в отставку

Военный эксперт и бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку для прекращения конфликта среди военного руководства страны, сообщает ТАСС.

Генерал подчеркнул, что разжигание конфликтов между военачальниками ослабляет позицию Зеленского, и возможно, пришло время для его отставки. Он критиковал действия Зеленского в отношении беспорядков в Киеве, считая, что они не служат интересам Украины, вызывая беспокойство у международных союзников.

Скшипчак выразил сомнение в том, что Зеленский сможет достичь поставленных целей. По его мнению, отсутствие переопределения их со стороны президента может привести к неудаче. Генерал также предупредил, что прекращение помощи от США может привести к поражению Украины.

Скшипчак подчеркнул, что Украина, не имея возможности выиграть войну на поле боя, должна принять необходимые шаги для избежания поражения. В целом, его высказывания отражают обеспокоенность текущей политической и военной ситуацией на Украине и предостерегают от возможных негативных последствий для страны.

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