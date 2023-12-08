Военный эксперт и бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку для прекращения конфликта среди военного руководства страны, сообщает ТАСС.
Генерал подчеркнул, что разжигание конфликтов между военачальниками ослабляет позицию Зеленского, и возможно, пришло время для его отставки. Он критиковал действия Зеленского в отношении беспорядков в Киеве, считая, что они не служат интересам Украины, вызывая беспокойство у международных союзников.
Скшипчак выразил сомнение в том, что Зеленский сможет достичь поставленных целей. По его мнению, отсутствие переопределения их со стороны президента может привести к неудаче. Генерал также предупредил, что прекращение помощи от США может привести к поражению Украины.
Скшипчак подчеркнул, что Украина, не имея возможности выиграть войну на поле боя, должна принять необходимые шаги для избежания поражения. В целом, его высказывания отражают обеспокоенность текущей политической и военной ситуацией на Украине и предостерегают от возможных негативных последствий для страны.
В США неизвестные украли из дома Киану Ривза огнестрельное оружие
Неизвестные проникли в дом знаменитого актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе.
Исследование ООН обнаружило, что мужчины чаще становятся фигурантами убийств
Глобальное исследование причин убийств выявило, что мужчины более часто становятся жертвами убийств и подозреваемыми в подобных преступлениях по сравнению с женщинами.1
Экономист Дехтярь назвала зарплату, которая позволит россиянам "нормально" жить
Галина Дехтярь высказала свою точку зрения относительно уровня заработной платы, необходимой для достойного существования граждан в России.
Ученые НГТУ разработали инновационный преобразователь электроэнергии, снижающий стоимость электроприводов
Научные специалисты НГТУ представили преобразователь параметров электрической энергии для электроприводов, способный снизить их себестоимость на 10%