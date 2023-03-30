В недавнем интервью информационного агентства Associated Press президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил, что он может и готов жертвовать жизнями тысяч украинцев для достижения своих целей. Таким мнением поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Зеленский не осознаёт, какую общественную катастрофу создал. Он практически говорит, что жертвует десятками "
Ранее лидер Украины сказал, что его армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений: на данный момент у ВСУ очень мало боеприпасов в запасе.
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