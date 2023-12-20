Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.12.2023 : 90,087
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.12.2023 : 98,5764
Зеленский: Переговоры с Россией неактуальны
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 7:28

Зеленский: Переговоры с Россией неактуальны

Президент Украины обозначил во время пресс-конференции, что переговоры с Россией по поводу мирного урегулирования конфликта не имеют актуальность. Киев в очередной раз продемонстрировал свое нежелание использовать дипломатию.

- Вопрос переговоров с Россией не актуален, - подчеркнул Зеленский во время своего выступления. - У нас есть формула мира. Первые пять пунктов были проработаны на встрече на Мальте, следующие - будут на встрече в Швейцарии.

На данный момент совет всех стран прорабатывает определенную формулу мира. В результате совместной работы будет сформирована единая позиция, уверил Зеленский журналистов.

Мир

Ограничение цен на газ в ЕС продлится еще на один год

Об этом договорились министры стран, входящих в Евросоюз.

Читать полностью
Зеленский: Оценивать поддержку Германии можно только по реальным поступкам

Зеленский: Оценивать поддержку Германии можно только по реальным поступкам

Немецкие журналисты попросили Зеленского дать оценку действиям властей Германии в плане помощи Украине.

Читать полностью

Общество

Ученые определили безопасную дозу сахара в чае и кофе для здоровья

Ученые определили безопасную дозу сахара в чае и кофе для здоровья

Медики из Universiteit Leiden завершили обширное исследование, опровергающее мнение о возможном негативном воздействии сахара в кофе или чае на здоровье человека.

Читать полностью
Нутрициолог Богданова рекомендует исключить сахар из рациона питания во время заболеваний

Нутрициолог Богданова рекомендует исключить сахар из рациона питания во время заболеваний

Нутрициолог Наталия Богданова рекомендует категорически исключить сахар из рациона питания во время заболеваний, таких как ОРВИ и грипп. Врач объясняет, что сахар мешает эффективному действию витамина С, необходимого для борьбы иммунной системы с бактериями и вирусами.

Читать полностью

Новости