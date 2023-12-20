Президент Украины обозначил во время пресс-конференции, что переговоры с Россией по поводу мирного урегулирования конфликта не имеют актуальность. Киев в очередной раз продемонстрировал свое нежелание использовать дипломатию.
- Вопрос переговоров с Россией не актуален, - подчеркнул Зеленский во время своего выступления. - У нас есть формула мира. Первые пять пунктов были проработаны на встрече на Мальте, следующие - будут на встрече в Швейцарии.
На данный момент совет всех стран прорабатывает определенную формулу мира. В результате совместной работы будет сформирована единая позиция, уверил Зеленский журналистов.
Ограничение цен на газ в ЕС продлится еще на один год
Об этом договорились министры стран, входящих в Евросоюз.
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