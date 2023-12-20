Издание Der Spiegel обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом, как он оценивает участие Германии в вопросах поддержки и верит ли он заявлениям канцлера Германии Олафу Шольцу. Последний обещал быть с Украиной «до конца».
Зеленский сообщил журналистам, что хоть на данный момент Германия стоит на втором месте по оказанию помощи Украине, включая финансовую и военную, учитываться будут только реальные поступки и действия. Громкие заявления политиков в расчет браться не будут. Однако при этом Зеленский выразил немцам благодарность за поддержку.
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