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Встреча Зеленского и Шольца в Германии не состоялась
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  • Опубликована сегодня в 11:05

Встреча Зеленского и Шольца в Германии не состоялась

Президент Украины Владимир Зеленский, приехавший в Германию, провел встречу с американскими генералами на территории Германии. Встреча с Олафом Шольцем не состоялась, так как канцлер присутствовал на саммите в Брюсселе. В скором времени Зеленский покинет территорию ФРГ в направлении Украины, сообщает издание .

- Зеленский посетил лишь Висбаден, где дислоцированы американские войска, - говорится в заметке.

Полиция Франкфурта-на-Майне поработала над перекрытием дорог как во время приезда, так и отъезда представителя Киева.

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