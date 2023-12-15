Президент Украины Владимир Зеленский, приехавший в Германию, провел встречу с американскими генералами на территории Германии. Встреча с Олафом Шольцем не состоялась, так как канцлер присутствовал на саммите в Брюсселе. В скором времени Зеленский покинет территорию ФРГ в направлении Украины, сообщает издание .
- Зеленский посетил лишь Висбаден, где дислоцированы американские войска, - говорится в заметке.
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