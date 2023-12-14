Издание Politico сообщило о вероятных причинах отсутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС. Желание лидера присутствовать на мероприятии 14-15 декабря никак не повлияло на отмену визита. Причиной называют неизвестность результатов по вопросу вступления в Евросоюз.

- Ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня, - пишут авторы публикации. - Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи остается неясным.

До этого Зеленский в своем интервью утверждал, что обсуждение этого вопроса может быть негативным для Украины, тем более что заранее заручиться поддержкой стран не удалось.