Издание Politico сообщило о вероятных причинах отсутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС. Желание лидера присутствовать на мероприятии 14-15 декабря никак не повлияло на отмену визита. Причиной называют неизвестность результатов по вопросу вступления в Евросоюз.
- Ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня, - пишут авторы публикации. - Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи остается неясным.
До этого Зеленский в своем интервью утверждал, что обсуждение этого вопроса может быть негативным для Украины, тем более что заранее заручиться поддержкой стран не удалось.
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