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На Западе оценили перспективы будущего преемника Зеленского
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  • Опубликована сегодня в 10:19

На Западе оценили перспективы будущего преемника Зеленского

Итальянское издание Antidiplomatico сообщило о наиболее «безопасном» кандидате на роль преемника Владимира Зеленского. По мнению авторов статьи, идеально подойдет глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

- Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены, - говорится в публикации.

Такие выводы сделаны после рассмотрения и других кандидатов. Эксперты уверены, что они способны представлять опасность для политической карьеры Зеленского. Единственное сомнение в доверии украинцев к Ермаку - в июле 2023 с его политикой согласилось лишь 37,8% жителей страны.

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