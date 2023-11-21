Издание The Sun опубликовало результаты интервью с лидером Украины Владимиром Зеленским. Одним из ключевых вопросов стала возможность начать переговоры с Россией. Представитель Киева сообщил, это исключено, подчеркнув, что даже тяжелое положение ВСУ не заставит его сесть за стол переговоров.
- Дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет, - выделил Зеленский во время разговора.
Кроме того, он добавил, что к окончанию конфликта власти РФ не стремятся, следовательно, и вопрос о заключении мира остается открытым. Напомним, что любые переговоры между странами были прекращены в 2022 году по инициативе Украины.
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