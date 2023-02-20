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  • Опубликована сегодня в 16:11

Зеленского пригласят участвовать в онлайн-саммите G7

Саммит "большой семерки" планируют провести с участием президента Украины Владимира Зленского. О намерении приглсить лидера восточноевропейской страны сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида в своем выступлении на собрании правящей Либерально-демократической партии. Помимо этого, он добавил, что на предстоящей онлайн-встрече лидеры G7 подтвердят единую позицию в отношении России.

Инофрмационное агентство Киодо, которое первым осветило эту новость, также сообщило, что главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и руководство ЕС в который раз заявят о своей готовности продолжать оказывать поддержку Украине.

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