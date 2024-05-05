В апреле 2023 года, согласно анализу сервиса бронирования OneTwoTrip, самыми дорогостоящими направлениями для отдыха россиян стали Венеция и Москва. Венеция лидирует среди зарубежных направлений с расходами в 2 550 000 рублей за 11 ночей в пятизвездочном отеле для двоих с завтраками, за ней следуют Дубай, Нью-Йорк, Цюрих и Париж.
В России самыми дорогими оказались Москва, Сочи и Адлер. Большинство бронирований происходит через мобильное приложение OneTwoTrip, которое использовалось для 80% бронирований в апреле.
Фото: commons.wikimedia.org/Moonik (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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