В апреле 2023 года, согласно анализу сервиса бронирования OneTwoTrip, самыми дорогостоящими направлениями для отдыха россиян стали Венеция и Москва. Венеция лидирует среди зарубежных направлений с расходами в 2 550 000 рублей за 11 ночей в пятизвездочном отеле для двоих с завтраками, за ней следуют Дубай, Нью-Йорк, Цюрих и Париж.

В России самыми дорогими оказались Москва, Сочи и Адлер. Большинство бронирований происходит через мобильное приложение OneTwoTrip, которое использовалось для 80% бронирований в апреле.

Фото: commons.wikimedia.org/Moonik (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)