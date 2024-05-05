Исследование, опубликованное в журнале ACS Chemical Neuroscience, показывает, что полиненасыщенные жиры омега-3 могут ускорять образование токсичных агрегатов инсулина у пациентов с редким заболеванием — инсулин-вызванным амилоидозом.

Это состояние возникает у некоторых больных диабетом 1-го типа из-за накопления инсулина в организме после многократных инъекций. Эксперименты на мышах показали, что такие агрегаты токсичнее для мозга.

Несмотря на это, ученые не рекомендуют исключать жирные кислоты из рациона, подчеркивая их важность для клеточных структур и здоровья в целом. Они отмечают сложность взаимодействия пищевых компонентов и подчеркивают, что диетические рекомендации не могут быть однозначными, сообщает Газета.Ру.

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