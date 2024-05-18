В Тбилиси участники протестов против закона об иноагентах сожгли флаг России, всё это показали местные телеканалы. В субботу несколько сотен человек собрались перед зданием парламента, чтобы выразить своё несогласие с принятым законом "О прозрачности иностранного влияния", пишет ТАСС. Протестующие перекрыли проспект Руставели и подожгли флаг с логотипом партии "Грузинская мечта".

Парламент Грузии принял закон "О прозрачности...", что вызвало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах приостановки интеграции в блок. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето. С начала рассмотрения проекта в апреле в стране бушуют масштабные акции протеста, которые несколько раз перерастали в столкновения с силовиками. Спецназ применял газ и водомёты для разгона толпы.

Против закона Америка, ЕС, ООН, блок НАТО, ОБСЕ и Совет Европы. Европейские лидеры считают, что он противоречит европейским ценностям. В то же время лидеры правящей партии Грузии утверждают, что проект направлен на обеспечение прозрачности финансирования неправительственного сектора и прессы из-за рубежа.

Фото: commons.wikimedia.org/ Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)