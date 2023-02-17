Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не видит альтернативы членству его страны в НАТО и ЕС.
"Нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО, нет альтернативы нашему единству"
Он также предупредил страны не идти на поводу у России и ни при каких обстоятельствах не соглашаться на компромисс, поскольку РФ - терроричстическая страна, которая угрожает своим соседям.
Макрон: сейчас не время для диалога между Россией и Украиной
Президент Франции также заявил, что устойчивый мир в Европе невозможен без учета РФ
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