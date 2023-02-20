Создание союза "Россия-Китай" стало бы весомым поводом для начала мировой войны, так предположил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Die Welt, добавив, что хотел бы видеть Пекин в числе союзников Киева.

На данный момент, по утверждению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва и Пекин усердно работают над укреплением стратегического партнерства, что не радует западные страны.