Создание союза "Россия-Китай" стало бы весомым поводом для начала мировой войны, так предположил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Die Welt, добавив, что хотел бы видеть Пекин в числе союзников Киева.
На данный момент, по утверждению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва и Пекин усердно работают над укреплением стратегического партнерства, что не радует западные страны.
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