20% работающих россиян хотели бы иметь возможность иногда брать своих домашних питомцев на работу, согласно опросу сервиса "Работа.ру", в котором участвовали более 3,5 тысяч человек из разных регионов России.
На текущий момент только 7% респондентов могут это делать, причем чаще всего это маркетологи и дизайнеры. 32% участников положительно относятся к наличию животных в офисе, при этом женщины (36%) более благосклонны к этому, чем мужчины (24%).
Однако, почти половина (44%) опасаются, что животные могут помешать работе, особенно это касается респондентов из Москвы и Подмосковья. 15% опрошенных выразили противоположное мнение из-за аллергии на животных. 53% респондентов заняли нейтральную позицию по этому вопросу, сообщает Работа.Ру.
Фото: flickr. com/Michał Frąckowiak (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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