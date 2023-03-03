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  • Опубликована сегодня в 22:26

Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать улыбки, когда лидер Латвии Эгилс Левитс начал разговор о восстановлении территориальной целостности Украины: только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией, с уверенностью заявил руководитель балканского государства.

«Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины»

Напомним, что 3 марта прошла пресс-конференция президентов Украины и Латвии, где лидеры обсудили международную и политическую повестку.

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