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  • Опубликована сегодня в 21:18

Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»

Теперь Харьков носит почетное звание "Город-герой Украины" за особые заслуги перед страной, об этом официально заявил президент государства Владимир Зеленский.

"Передал Харьковскому городскому главе Игорю Терехову почётную награду "Город-герой Украины""

Отмечается, что Зеленский провёл совещание по вопросам обустройства фортификационных сооружений, восстановления инфраструктуры, оказания помощи жителям Харьковской области.

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