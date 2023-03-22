Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»

Теперь Харьков носит почетное звание "Город-герой Украины" за особые заслуги перед страной, об этом официально заявил президент государства Владимир Зеленский.

"Передал Харьковскому городскому главе Игорю Терехову почётную награду "Город-герой Украины""

Отмечается, что Зеленский провёл совещание по вопросам обустройства фортификационных сооружений, восстановления инфраструктуры, оказания помощи жителям Харьковской области.