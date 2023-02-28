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  • Опубликована сегодня в 13:29

Зеленский: пришло время начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Пришло время принять решение о начале переговор, касаемо вступления Украины в Евросоюз - такова мысль президента конфликтующей стороны Владимира Зеленского, которую он изложил в своём Twitter. Он настаивает на том, чтобы ускорился процесс вступления его государства в международное объединение.

«Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве»

Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявляла о маловероятных перспективах членства Украины в ЕС.

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