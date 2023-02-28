Пришло время принять решение о начале переговор, касаемо вступления Украины в Евросоюз - такова мысль президента конфликтующей стороны Владимира Зеленского, которую он изложил в своём Twitter. Он настаивает на том, чтобы ускорился процесс вступления его государства в международное объединение.
«Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве»
Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявляла о маловероятных перспективах членства Украины в ЕС.
Генсек НАТО прокомментировал предполагаемое членство Украины в альянсе
Столтенберг назвал это "отдалённой перспективой"
Песков: "На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим"
Такие люди боятся вступить в полемику с правительством Украины, так как "их уничтожат сразу же"
Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина
Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.
В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты
Медикамент сможет защитить аллергиков от орех, яблок, а также пыльцы березы