Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в своём Telegram-канале с передовых позиций Авдеевки. Лидер государства лично посетил одну из самых горячих боевых точек конфликта.
"Авдеевка. Передовые позиции украинских защитников" - подписано видео
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные серьёзно продвигаются в районе Авдеевки в ДНР.
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В боевых действиях Лемец принимал участие с 2014 года
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