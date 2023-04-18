Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в своём Telegram-канале с передовых позиций Авдеевки. Лидер государства лично посетил одну из самых горячих боевых точек конфликта.

"Авдеевка. Передовые позиции украинских защитников" - подписано видео

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные серьёзно продвигаются в районе Авдеевки в ДНР.