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  • Опубликована сегодня в 15:29

Зеленский лично увидел положение украинских военных в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в своём Telegram-канале с передовых позиций Авдеевки. Лидер государства лично посетил одну из самых горячих боевых точек конфликта.

"Авдеевка. Передовые позиции украинских защитников" - подписано видео

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные серьёзно продвигаются в районе Авдеевки в ДНР.

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