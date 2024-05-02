Законодатель Государственной думы Антон Горелкин в своем канале в Telegram высказал предложение о запрете упоминания в общественных местах запрещенных в России социальных сетей, включая призывы подписаться на данные платформы.

По мнению Горелкина, необходимо запретить размещение рекламы на запрещенных социальных сетях. Кроме того, он считает целесообразным запретить любое продвижение этих платформ и упоминание их названий на общественных площадках.

Согласно его высказыванию, некоторые известные личности шоу-бизнеса сегодня активно рекламируют подписку на социальные сети, запрещенные в России, не осознавая возможных рисков для своей аудитории.

Ранее по решению Тверского суда Москвы, принятому по иску Генпрокуратуры, в России были запрещены Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. Однако это решение не влечет наказаний для пользователей за обход блокировки данных социальных сетей.

*Компания Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская организация.