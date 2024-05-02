Законодатель Государственной думы Антон Горелкин в своем канале в Telegram высказал предложение о запрете упоминания в общественных местах запрещенных в России социальных сетей, включая призывы подписаться на данные платформы.
По мнению Горелкина, необходимо запретить размещение рекламы на запрещенных социальных сетях. Кроме того, он считает целесообразным запретить любое продвижение этих платформ и упоминание их названий на общественных площадках.
Согласно его высказыванию, некоторые известные личности шоу-бизнеса сегодня активно рекламируют подписку на социальные сети, запрещенные в России, не осознавая возможных рисков для своей аудитории.
Ранее по решению Тверского суда Москвы, принятому по иску Генпрокуратуры, в России были запрещены Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. Однако это решение не влечет наказаний для пользователей за обход блокировки данных социальных сетей.
*Компания Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская организация.
В России заявили о необходимости наказать виновных в трагедии в Доме профсоюзов
Виновные в произошедшей 10 лет назад трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть привлечены к ответственности, поскольку у подобных преступлений не существует ограничения по времени, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Венгрия не собирается участвовать в новом сборе НАТО для Украины
Во вторник государства, состоящие в организации НАТО, получили предложение от генсека Йенса Столтенберга о создании нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пятилетний период.
Нарколог Исаев выделил ром как самый безопасный из крепких алкогольных напитков для печени
Все виды алкоголя негативно влияют на печень, но ром, содержащий цинк, калий и фосфор, оказывает чуть менее агрессивное воздействие на орган, по словам нарколога Руслана Исаева.
Врач Островская посоветовала использовать пшеничную или ржаную муку для куличей
Для приготовления более полезных для здоровья куличей рекомендуется использовать цельнозерновую пшеничную или ржаную муку, чтобы снизить гликемический индекс и уровень сахара в крови, советует эндокринолог Елена Островская.