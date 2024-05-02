Американский президент Джо Байден внес Японию в список ксенофобских стран, наравне с конкурентами США — Россией и Китаем, согласно сообщению от Bloomberg.

Байден выразил мнение, что ксенофобия играет определенную роль в экономических вызовах, с которыми сталкиваются другие страны.

Он задался вопросом о том, почему экономика Китая, Японии, и России испытывает затруднения, и сделал вывод, что ксенофобия может быть одной из причин, поскольку эти страны предпочитают не принимать иммигрантов.

Ранее Байден высказывался ограничительно относительно иммиграции как о факторе, влияющем на экономические трудности в Китае.

Фото: facebook.com/The White House(Creative Commons CC0 License)