По мнению бывшего советника Пентагона полковника в отставке Дугласа Макгрегора, шансы Соединенных Штатов на победу в потенциальной мировой войне являются крайне низкими.
Он отмечает, что страна слишком рассредоточена и неготова к проведению крупномасштабной военной операции.
Причиной такого положения Макгрегор считает развал правового государства в США и поток нелегальных иммигрантов.
Эксперт подчеркивает, что американские власти прикладывают усилия для создания иллюзии своего статуса сверхдержавы.
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Венгрия не собирается участвовать в новом сборе НАТО для Украины
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