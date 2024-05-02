По мнению бывшего советника Пентагона полковника в отставке Дугласа Макгрегора, шансы Соединенных Штатов на победу в потенциальной мировой войне являются крайне низкими.

Он отмечает, что страна слишком рассредоточена и неготова к проведению крупномасштабной военной операции.

Причиной такого положения Макгрегор считает развал правового государства в США и поток нелегальных иммигрантов.

Эксперт подчеркивает, что американские власти прикладывают усилия для создания иллюзии своего статуса сверхдержавы.

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