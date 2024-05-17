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ТАСС: российским СМИ запретили использовать символику РФ на Олимпиаде-2024
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:36

ТАСС: российским СМИ запретили использовать символику РФ на Олимпиаде-2024

Представителям СМИ из России запретили использовать символику страны на Олимпиаде в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

"Сотрудники медиа из России должны выполнять такие же требования, как и нейтральные атлеты", - говорится в сообщении агентства.

Олимпийские состязания во Франции стартуют 26 июля и завершатся 11 августа 2024 года. МОК разрешил участие некоторых российских и белорусских спортсменов в соревнованиях строго в нейтральном статусе. Обязательным является отсутствие государственной символики у таких атлетов, подчеркнули в международной организации.

Ранее, организаторы олимпийских игр текущего года отозвали разрешения на участие в качестве волонтеров, выданных гражданам нашей страны. По данным СМИ, это произошло спустя несколько месяцев после отбора и начала подготовки. Причина отказа не называется.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Департамент культуры, СМИ и спорта/Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

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