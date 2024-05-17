КНДР выпустила баллистическую ракету по направлению к Японскому морю

КНДР произвела запуск баллистической ракеты в направление Японского моря, об этом написало новостное издание Республики Корея Yonhap. Специалисты по вооружению из Южной Кореи сейчас проводят детальный анализ причин.

На данный момент известно, что это первое испытание оружия КНДР за более чем 25-летний период. Оружие, выпущенное в сторону Японского моря было классифицировано - это баллистическая ракета малой дальности, калибра - 660 мм.

Над подобными действиями размышляет объединенный комитет начальников военных штабов Южнокорейской республики.

Фото: mapn.ro/Petrică Mihalache (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)