На территории Днепропетровской гидроэлектростанции в подконтрольном Киеву городе Запорожье прошла встреча между генеральным директором МАГАТЭ Рафаэльем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Провел встречу в городе Запорожье с президентом Зеленским, подробно обсудили с ним вопрос обеспечения безопасности Запорожской АЭС и работающих на ней сотрудников"

Как сообщает глава Международного агентства по атомной энергии, вышеуказанная ГЭС "является неотъемлемой частью системы, которая обеспечивает ядерную безопасность" Запорожской атомной электростанции.