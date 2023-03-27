На территории Днепропетровской гидроэлектростанции в подконтрольном Киеву городе Запорожье прошла встреча между генеральным директором МАГАТЭ Рафаэльем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Провел встречу в городе Запорожье с президентом Зеленским, подробно обсудили с ним вопрос обеспечения безопасности Запорожской АЭС и работающих на ней сотрудников"
Как сообщает глава Международного агентства по атомной энергии, вышеуказанная ГЭС "является неотъемлемой частью системы, которая обеспечивает ядерную безопасность" Запорожской атомной электростанции.
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