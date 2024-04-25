Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в передаче "О самом главном" опроверг миф о зелёном кофе как средстве для похудения. Он объяснил, что хотя экстракт зелёного кофе имеет способность расщеплять жиры, его влияние на похудение чрезвычайно незначительно и не приведёт к значимому снижению веса.

Агапкин советует тем, кто хочет похудеть, не полагаться на "чудодейственные" средства, а уменьшить калорийность своего рациона и увеличить физическую активность, сообщает Dni24.

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