Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в передаче "О самом главном" опроверг миф о зелёном кофе как средстве для похудения. Он объяснил, что хотя экстракт зелёного кофе имеет способность расщеплять жиры, его влияние на похудение чрезвычайно незначительно и не приведёт к значимому снижению веса.
Агапкин советует тем, кто хочет похудеть, не полагаться на "чудодейственные" средства, а уменьшить калорийность своего рациона и увеличить физическую активность, сообщает Dni24.
Фото: openverse.org/jonward6000 (CC BY-NC-ND 2.0 license)
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