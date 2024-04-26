США не должны пересекать красных линий в отношениях с Китаем и не должны вмешиваться во внутренние дела этой страны. Центральное телевидение Китая сообщило о довольно резком заявлении МИД Поднебесной. Такое заявление сделал Ван И, глава дипломатического представительства КНР, на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает ТАСС.

"Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать "красные линии" Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР", — сказал он.

Также Ван И указал на негативные факторы, которые продолжают накапливаться, хотя в целом отношения между двумя мощными странами на данный момент стабильные. Военное столкновение двух супердержав однозначно станет поражением для всех, поэтому все мировое сообщество следит, будут ли страны сотрудничать или станут конфликтовать.

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