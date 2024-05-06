Исследователи из Университета Оклахомы (США) обнаружили, что ожирение у беременных женщин может увеличить риск развития ожирения и диабета у их детей из-за воспалительных процессов в организме матери.
Ученые выяснили, что воспаление вызывает изменения в плаценте, которая начинает отправлять специфические сигналы стволовым клеткам плода, провоцируя их на повышенную восприимчивость к воспалению. Это может приводить к метаболическим нарушениям у ребенка в будущем.
Также предполагается, что ожирение матери изменяет способ транспортировки питательных веществ к плоду, увеличивая долю жиров. Ученые планируют дополнительные исследования для проверки своих гипотез и изучения потенциального воздействия антиоксидантов, таких как пирролохинолинхинон (PQQ), на снижение негативных последствий ожирения во время беременности, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Celeda (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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