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Польский судья попросил политического убежища у Республики Беларусь в связи с несогласием с польскими властями
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:38

Польский судья попросил политического убежища у Республики Беларусь в связи с несогласием с польскими властями

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил у Республики Беларусь политического убежища. Шмидт заявил, что не согласен с польскими властями. Он сказал, что не считает Беларусь той страной, которую преподносят западные СМИ.

В ходе пресс-конференции польский судья сделал заявление о сложении с него судейских полномочий. Он отметил, что собирается сначала отдохнуть на территории Беларуси. Также Шмидт пригласил побывать в республике граждан стран Прибалтики, чтобы и те убедились в благополучной и безопасной Беларуси.

Фото: commons.wikimedia.org/ArturM (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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