Польский судья попросил политического убежища у Республики Беларусь в связи с несогласием с польскими властями

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил у Республики Беларусь политического убежища. Шмидт заявил, что не согласен с польскими властями. Он сказал, что не считает Беларусь той страной, которую преподносят западные СМИ.
В ходе пресс-конференции польский судья сделал заявление о сложении с него судейских полномочий. Он отметил, что собирается сначала отдохнуть на территории Беларуси. Также Шмидт пригласил побывать в республике граждан стран Прибалтики, чтобы и те убедились в благополучной и безопасной Беларуси.
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