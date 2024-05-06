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Mash сообщает о планах Орбакайте начать тур по России
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:39

Mash сообщает о планах Орбакайте начать тур по России

Для начала своего корпоративного тура по России Кристина Орбакайте планирует выступление на музыкальном фестивале в Кремлевском дворце 1 июня, по случаю Дня защиты детей.

По данным Mash, Орбакайте планировала вернуться через свое выступление в главном дворце страны еще 8 марта. Однако все пошло наперекосяк из-за выходки мамы, которая заявила, что нормальные люди не возвращаются в Россию. Из-за этого Кристину исключили из списка исполнителей прямо в день концерта, и она уехала в США.

В феврале организаторы фестиваля в Кремле связались с ней. Несколько дней назад певица подтвердила, что планирует выступить. Ее требования для таких выступлений стали скромнее. Репутация для нее стала важнее.

После выступления в Кремле можно будет звать Кристину для дополнительного выступления и предложить ей 5,5 миллионов за песни о Метелях и других произведениях.

Фото: kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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