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Врач Белоусова: антибиотики действуют на бактерии, а не на вирусы
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  • Мельников Антон Валерьевич
  • Опубликована сегодня в 17:58

Врач Белоусова: антибиотики действуют на бактерии, а не на вирусы

ОРВИ представляет собой вирусное заболеванием, а в связи с тем, что антибиотики — ﻿ это противобактериальный препарат, назначать их при борьбе с вирусом нет смысла. Об этом в беседе NewsInfo.Ru заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

"Есть две абсолютно разные группы инфекционных агентов. По сути дела антибиотики не действует на вирусы никоим образом абсолютно, а назначали их, да и сейчас назначают, вот так вот, вдогонку, когда человек заболевает гриппом после ОРВИ", — рассказала она.

Такие препараты, как отметила Белоусова, назначались с учётом риска бактериальной инфекции. По словам Белоусовой, на фоне слабого иммунитета батериальная инфекция могла присоединиться к вирусной.

﻿"Антибиотики, как правило, назначались при высокой температуре. С возникновением стандартизированной медицины они назначались для того, чтобы быстрее человека вернуть с больничного в рабочее состояние, это тоже имеет значение, то есть сократить ему срок болезни. Но на самом деле назначались они не по делу очень много когда", — заключила она.

Ранее сообщалось, что российский Минздрав обновил стандарты лечения ОРВИ для взрослых, исключив из них применение антибиотиков. Новые стандарты, которые начнут действовать с 4 мая 2024 года, укорачивают сроки лечения с 15 до 7 дней и сокращают список необходимых лабораторных и инструментальных исследований.

Фото: www.pexels.com (Автор неизвестен, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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