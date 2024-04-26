Глава МИД КНР выразил обеспокоенность ситуацией вокруг украинского кризиса. Он предупредил о риске углубления конфликта и его распространения, а также вовлечения все новых участников. Китайский дипломат Ван И считает, что только все мировое сообщество способно сплотиться и найти выход из этой ситуации.
Китай делает все более сильные и однозначные заявления по поводу ситуации вокруг Украины. По мнению одной из ведущих мировых держав с самой сильной экономикой, этот кризис может подорвать стабильность во всем мире и привести к большим проблемам для всей цивилизации.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна, ясна и прозрачна. Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не наблюдал безучастно со стороны", — заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР.
Риск усугубления военного конфликта и эскалации очень велик. Только совместные усилия мирового сообщества могут предотвратить это. Необходимы деэскалация и реальные шаги по урегулированию ситуации.
Фото: U.S. Department of State from United States/commons.wikimedia.org
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