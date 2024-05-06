Реакция людей на кофеин зависит от генетических особенностей, связанных с геном CYP1A2, который регулирует скорость его переработки печенью. У примерно половины населения есть две копии этого гена, что позволяет быстро и безопасно усваивать кофеин.
Однако у 40% населения есть только одна копия гена, из-за чего кофеин задерживается в организме дольше. У каждого десятого человека ген CYP1A2 отсутствует, что затрудняет расщепление кофеина и может приводить к ухудшению самочувствия, бессоннице, повышенному давлению и сердцебиению после употребления кофе, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Julius Schorzman (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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