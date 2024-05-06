Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 91,6918
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 98,5602
Ученые выяснили, почему у части людей ухудшается самочувствие после кофе
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:55

Ученые выяснили, почему у части людей ухудшается самочувствие после кофе

Реакция людей на кофеин зависит от генетических особенностей, связанных с геном CYP1A2, который регулирует скорость его переработки печенью. У примерно половины населения есть две копии этого гена, что позволяет быстро и безопасно усваивать кофеин.

Однако у 40% населения есть только одна копия гена, из-за чего кофеин задерживается в организме дольше. У каждого десятого человека ген CYP1A2 отсутствует, что затрудняет расщепление кофеина и может приводить к ухудшению самочувствия, бессоннице, повышенному давлению и сердцебиению после употребления кофе, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Julius Schorzman (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Режим Зеленского рухнет после саммита в Швейцарии

Режим Зеленского рухнет после саммита в Швейцарии

Провал встречи по Украине в Швейцарии может стоить всего режиму Владимира Зеленского, оценил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Читать полностью
Финляндия готовится разместить у себя оружие из других стран НАТО

Финляндия готовится разместить у себя оружие из других стран НАТО

Финляндия намерена разместить у себя вооружение стран НАТО, а свое оружие хранить на складах в соседних государствах альянса.

Читать полностью

Общество

Эксперты

Эксперты "Автотеки" выделили автомобили, которые редко продают россияне

Эксперты сервиса "Автотека" определили топ-5 автомобилей, с которыми россияне редко расстаются. Лидером стала Honda Freed, выпускаемая с 2008 года, особенно популярная среди владельцев с 70% машин, имеющих одного владельца.

Читать полностью
Экстрасенс Кузнецова развеяла миф о цветах сирени с пятью лепестками

Экстрасенс Кузнецова развеяла миф о цветах сирени с пятью лепестками

Экстрасенс Николь Кузнецова заявила, что цветы сирени с пятью лепестками не имеют магической способности исполнять желания.

Читать полностью

Новости