Китай стремится к укреплению партнерских стратегических отношений с Евросоюзом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он заявил, что Китай всегда рассматривал отношения с ЕС с долгосрочной и стратегической точки зрения.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и ЕС как важные силы на мировой арене должны придерживаться партнерства, укреплять диалог и сотрудничество, а также углублять стратегическое взаимодействие.

В условиях нынешней мировой турбулентности КНР и ЕС необходимо стремиться к стратегическому консенсусу и сотрудничеству, отметил лидер Китая.

Он также добавил, что стабилизация и здоровое развитие отношений между двумя сторонами внесет новый вклад в укрепление мира и развитие на международной арене.

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