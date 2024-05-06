На корпоративном канале АвтоВАЗа "Поладим с Lada" было объявлено, что кузов автомобилей линейки Lada Vesta обладает высокой стойкостью к коррозии благодаря специальной обработке.

Согласно опыту использования сотен тысяч машин Lada Vesta, кузов обеспечивает надежную защиту от коррозии. Основные элементы кузова, кроме крыши, произведены из горячеоцинкованной стали. Цинковое покрытие применяется как с внешней, так и с внутренней сторон кузовных панелей, что способствует защите от конденсата внутри. Скрытые части кузова дополнительно обработаны антикоррозийным средством в процессе покраски.

Более того, Lada Vesta стала первой моделью, успешно прошедшей независимый краш-тест по системе "Авторевю", где автомобиль получил наивысший балл. В конструкции кузова используется высокопрочная сталь, составляющая 40% всех деталей, сообщает Южный Автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/Milhouse35 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)