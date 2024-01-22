МИД отметил бесполезность конференций по "формуле мира" Зеленского

Швейцария не проявляет интереса к установлению диалога с Россией относительно организации мирной конференции по Украине, и встречи, основанные на "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, считаются бесполезными. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко по информации ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что в настоящее время не ведется никаких попыток налаживания контактов. Он отметил, что любые встречи, организованные в рамках "формулы мира" Зеленского, лишены смысла.
Ранее президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд сообщила, что после встречи с Зеленским украинский лидер попросил Швейцарию организовать высокоуровневую конференцию для обсуждения вопросов мирного урегулирования.
Согласно словам Амхерд, ее страна намерена провести "мирную конференцию" по Украине в текущем году.
Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис высказал мнение, что Россия должна быть вовлечена в процесс урегулирования конфликта на Украине, и необходимо найти способ включения Москвы в этот процесс.
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